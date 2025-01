Tagasi 26.01.25, 06:00 Õigesti trende järgides kasvab portfell turust kiiremini Üks levinumaid börsikauplemise strateegiaid on kauplemine trendiga. Trend võib alati ootamatult pöörduda, kuid et oma raha kaitsta, saab ostu- ja müügikohti jälgida libisevate keskmiste abiga.

Finantsturgudel ei ole mõistlik sõdida trendi vastu ega panustada langusele, kui turg liigub ülespoole. Trendi suuna ja kestvuse tuvastamiseks on mitmeid tööriistu. Foto: Shutterstock

Trendijärgimise strateegia juured on Trendijärgimise Isa hüüdnime saanud Richard Davoud Donchiani väljatöötatud reeglipõhises kauplemismeetodis. Donciani strateegia järgi tuleks osta väärtpaberit siis, kui selle hinnatrend on tõusev ning müüa siis, kui hinnatrend on langev.