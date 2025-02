Tagasi 10.02.25, 21:35 Aktivistid ajasid naftaaktsia hoogsalt kerkima BP aktsia asus Londoni börsil hoogsalt tõusma pärast teadet, et aktiivne riskifond Elliott on naftafirmas märkimisväärse positsiooni soetanud.

BP logo. Foto: Reuters/Scanpix

Nädalavahetusel raporteeris meedia nimetamata allikatele viidates, et Elliott Investment Management on hankinud suure paki aktsiaid. “Fond kavatseb kasvatada aktsionäride vara väärtust, tõugates ettevõtet kaaluma reorganiseerimismeetmeid,” kirjutas Bloomberg. Elliotti hinnangul on BP aktsia praegu alahinnatud ja firma tootlus pettumustvalmistav.