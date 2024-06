Aktivisti miljardipanus läkitas odavlendaja aktsia lendu

Lennuaktsiatega miljonäriks – kas tõesti võimatu?

Vana investorite nali kõlab, et miljonäriks saamiseks on kindel tee: olla miljardär ja investeerida mõnda lennuliini. Selles naljas on omajagu tõtt, sest lennuaktsiate investorite käsi on tõesti tihti väga halvasti käinud. Kuid on erandeid.