Tagasi 30.09.24, 14:23 Naftakarud on pullidele tuult alla tegemas Toornafta hind taandub, sest pakkumine ületab järjekindlalt nõudlust ja enam ei kasuta turuosalised musta kulda ka inflatsiooni eest kaitsva investeeringuna. See tähendab, et portfellis olevad naftaaktsiad tuleks tõsiselt üle vaadata.

Equinori puurplatvorm Gina Krogi maardlas Põhjameres. Foto: Equinor

Äsja kirjutas Bloomberg, et mitteärilised panused naftas – st nende turuosaliste panused, kes ei kavatse naftat töödelda, vaid kauplevad selle tooraine kui mistahes väärtpaberiga – on kogusummas lühikesed. Ehk lühikesi mitteärilisi positsioone, mis mängivad hinna kukkumise peale, on toornaftaturul mahuliselt kokku rohkem kui pikki. Seda pole varem kunagi juhtunud.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun