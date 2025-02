Tagasi 12.02.25, 11:00 EfTEN müüs Leedus maha logistikakeskuse Kinnisvarafond EfTEN müüs maha Leedu logistikakeskuse. Kuigi tehingu hinda osapooled ei avalikusta, siis Kaunases asuva logistikakeskuse väärtuseks on hinnatud 18,2 miljonit eurot, vahendab Leedu majandusleht Verslo Žinios.

EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas. Foto: Liis Treimann

“EfTEN Capital on müünud 29 000 ruutmeetri suuruse logistikakeskuse Kaunase Vabas Majandustsoonis (LEZ), tagades oma investoritele kogu haldusperioodi (7,5 aastat) jooksul 15% IRR (sisemine tootlus - toim). See on meie esimene väljumine EfTEN Kinnisvarafond II AS fondist,” teatas fondivalitseja EfTEN Capital Linkedinis.