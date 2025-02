Tagasi 03.02.25, 10:40 Arakas: Kristiine ost võttis võhmale, aga loodame veel avalikkust üllatada Kristiine kaubakeskuse ost eelmisel aastal oli Efteni kinnisvarafondi jaoks suur ettevõtmine, kuid Eften Real Estate Fundi juht Viljar Arakas andis lootust, et ka tänavu võib fondilt tehingu-uudiseid oodata.

Kinnisvarafondide valitseja EFTEN Capitali juhatuse esimees ja fondijuht Viljar Arakas. Foto: Liis Treimann

“Täna on võimalik osta heas asukohas kinnisvara alla ehitusväärtuse,” kinnitas Arakas ja viitas seejuures kogu Baltikumi kinnisvaraturule. “Täna me oleme pigem olukorras, kus kapitali napib ja projekte on päris palju. Ma usun, et me sellel aastal teeme nii mõnegi uue hea ostu, millega me loodame nii avalikkust kui turgu laiemalt üllatada.”

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus tutvustas Arakas Eften Real Estate Fundi mulluseid tulemusi ning põhjendas seejuures, miks on fondi büroopindadel suur vakantsus. Juttu tuli ka pankrotti tüürivast Hortesest, kellele Eften viimast kauplust üürib, välisinvestorite muredest, Efteni osaku hinnast ja majanduskeskkonnast.

Eften teatas esmaspäeva hommikul, et kavatseb suurendada ettevõtte finantsvõimendust. “Kui kinnisvarafondide tavapärane võimendusmäär on Euroopas keskmiselt 50% varade turuväärtusest, siis EfTEN Real Estate Fund AS-i portfelliülene LTV ( Loan-to-value ) oli 2024. aasta lõpus 40%,” märgiti börsiteates.

Küsis Meelis Mandel.