Mullu ostsid Kristiine keskuse EfTEN Real Estate Fund ja mõjukad investorid, ettevõtjad. Kuid nüüd sõnas Eften Real Estate Fundi juht Viljar Arakas kindlalt, et Postimaja ja Coca-Cola Plazat ei kavatse fond ära osta. Ta lisas, et loomulikult on see kinnisvara väga hea asukohaga, aga vajab investeeringuid.