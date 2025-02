Pakutakse ostukohta: värsked tulemused võisid kaht aktsiat ebaõiglaselt kukutada

ST Sisuturundus 26.02.25, 10:57

Paljude hoone omanike ja valdajate kohustus on märtsi lõpuks esitada Päästeametile enesekontrolli tuleohutusaruanne, et näidata hoone tuleohutust ja selle turvalisust kasutajatele. Kuigi teadlikum hoone omanik saab aruannet esitada ise, tasub alati kaasata kvalifitseeritud tuleohutusspetsialist – see lisab meelerahu ja turvatunde.