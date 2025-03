Bolt kaalub IPOt juba järgmisel aastal

Bolt on konsulteerinud nõustajaga võimaliku IPO osas ning Tallinna börsist vaadatakse kaugemale.

Eelmisel nädalal teatas Bloomberg, et asjaga kursis olevate inimeste sõnul on Bolt Technology OÜ küsinud abi nõustamisele keskendunud investeerimispangast PJT Partners Inc ning kaalub esmast avalikku pakkumist ehk IPOt.