Tagasi 28.02.25, 14:16 Äripäev eetris: Air Balticu IPO jätaks jaeinvestorid külmaks Kuna lennundus on niivõrd keeruline valdkond, siis jaeinvestorile ei pruugi Air Balticu börsile tulek suurt muljet avaldada, leidsid ajakirjanikud saates „Äripäev eetris“.

“Kui Martin Gauss nii kaua raiub, et tulevad börsile, siis küll nad ka tulevad,” leidis ajakirjanik Kaspar Viira. Foto: Reuters/Scanpix

Air Balticu juht Martin Gauss on mitu aastat rääkinud, et kohe-kohe tuleb Air Baltic börsile ja teeb aasta suurima IPO, rääkis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg, kes nädala alguses Gaussiga intervjuu tegi

“Sisuliselt ollakse börsiks valmis, mingid tehnilised asjad on vaja veel paika panna,” ütles Kurg. Gaussi sõnul võiks Air Balticu IPO toimuda sel aastal. Kure sõnul ootab lennufirma ka seda, et investorite meelsus oleks õige. Samas on Air Balticu maine hea, mistõttu võiks ettevõtte investoritele ju hästi peale minna, leidis ajakirjanik.

Börsiajakirjaniku Kaspar Viira jaoks on jäänud aga arusaamatuks, kes Air Balticu aktsiaid Balti börsil üldse ostma hakkaks. Investoril on lennundust analüüsida väga keeruline: see on tugevalt tsükliline, seda mõjutab majandus, erinevad katastroofid, terrorirünnakud, geopoliitilised kriisid, looduskatastroofid, tervisekriisid, ametiühingud, regulatsioonid ning paljud muud hädad.

“Selle kohta on kuulus Warren Buffet öelnud, et lennundus on investorite hauaplats,” lausus Viira. “Mida ma tahan öelda ‒ see ei ole aktsia, mida jaeinvestor lihtsalt ostab-hoiab ja kõik on ilus.” Ta selgitas, et börsil edukaid lennufirmasid on pigem vähe olnud. Üks selliseid on odavlennufirma Ryanair, kes oma kulusid suudab madalal hoida.

Samuti leiab Viira, et Air Balticul ei ole ette näidata tugevat kasumlikust ning firma on pigem olnud kahjumis, mis aga ei tähenda, et nad ei võiks edaspidi kasumlikud olla.

“Kui Martin Gauss nii kaua raiub, et tulevad börsile, siis küll nad ka tulevad,” leidis Viira. “Aga ma eeldan, et nad ei hakka müüma end jaeinvestorile ja nad ei peagi meeldima jaeinvestorile. Lihtne kasvulugu, mida müüa, see kindlasti ei ole.”

Näitamaks, et nad on börsiväärilised, siis peavad nad päriselt ellu viima oma kasvuplaani, millest on Air Balticu juht palju rääkinud, arvas Kurg.

Ajakirjanik Stiine Reintam leidis, et kui sõda Ukrainas läbi saab ning Air Baltic sinna laieneb, siis see võib nende jaoks olla hea kasvukoht. Aga millal saabub Ukrainasse rahu, seda keegi ei tea, lisas ta.

Saates tuli juttu ka nädala võitjast ja kaotajast ning mitmetest šokeerivatest Trumpi väljaütlemistest. Ka tuli juttu, mis sõnumi annab edasi Ukraina lipu kadumine USA saatkonna eest, miks Kaja Kallas USA välisministriga ei kohtunud ning USA-Ukraina maavaraleppe väljavaadetest.

Ajakirjanikud käisid samuti üle selle nädala börsitulemused ning bitcoini tugeva kukkumise. Saates arutlesid ajakirjanikud Kaspar Viira, Kristjan Kurg ning saadet juhtis Stiine Reintam.