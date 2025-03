Tagasi 10.03.25, 17:30 Hirm majanduse pärast lükkas USA indeksid tugevalt punasesse Ehkki USA president Donald Trump ütles, et majandust ootab ees üleminekufaas ning tõsist langust karta pole, siis aktsiaindeksid kukkusid tariifide kehtestamise hirmu tõttu esmaspäeva keskpäevaks tõsiselt, enim kaotas väärtust Nasdaqi liitindeks.

USA indeksid langesid esmaspäeval märkimisväärselt. Foto: Reuters/Scanpix

Kaks tundi pärast avamist on lai S&P 500 indeks langenud 1,8 protsenti, Dow Jones kaotab 0,8 protsenti ning Nasdaqi liitindeks on kukkunud 3,1 protsenti ja on nüüd madalaimal tasemel alates mulluse septembri keskpaigast.