Investeerimismängu viiendal nädalal kasvas kõige rohkem portfell, mis on hajutatud tehnoloogia, metallitööstuse ja mitmete muude huvitavate aktsiate vahel.

Nädala lõikes oli investeerimismängu suurim tõusja Jaan Kuusemets, kelle portfell kerkis 10,1%. Kuusemetsa portfellis on tehnoloogiaaktsiad Broadcom, Super Micro Computer ja Adcanced Micro Devices. Samuti leiab sealt metallitööstuse aktsiad SSAB A, SSAB B ja Norsk Hydro. Lisaks nendele on investoril portfellis biotehnoloogia ettevõte Genmab, kindlustusega tegelev ettevõte Erie Indemnity A ja šokolaaditootja The Hersey Company.