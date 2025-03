Tagasi 07.03.25, 12:44 Autoajakirjanik: Elon Musk muutis Tesla toksiliseks äriks Miljardär Elon Muski äridel läheb viimasel ajal kehvasti, eriti Teslal, kelle müüginumbrid Hiinas ja Euroopa on Muski persooni tõttu pooleks kukkunud, rääkis Äripäeva autoajakirjanik ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Suurärimees Elon Musk osaleb nüüd ka USA valitsemise juures. Autoajakirjaniku Karl-Eduard Salumäe hinnangul on segane, mis on Muski roll iga tema ettevõtmise juures. Foto: Reuters/Scanpix

“Elon Musk on kogu oma persooniga muutunud ärile nii toksiliseks, et Teslas tuleks ta kõrvale heita,” ütles Salumäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Autoajakirjanik tõmbas Muski kõrvale paralleeli Fordi asutaja Henry Fordiga, kes jäi sada aastat tagasi samuti oma ärisse kinni ega lasknud ettevõttesse uuendusi ega värskeid tegijaid. Salumäe sõnul oleks Ford pidanud mõne aja pärast pillid kokku pakkima, kui Henry Fordi poeg poleks suutnud isa veenda uut automudelit turule tooma.

Samuti tõi ta esile teisi paralleele, kus autotootja juht on oma äri külge kleebitud ning see on viinud ettevõtmise hukatusse. Lisaks selgitas ta, kas Teslat on võimalik veel kuidagi päästa.

Vestles Viivika Rõuk.