Tagasi 10.03.25, 16:14 Riigivõlakirjade kõrge tootlus õhutab Jaapani keskpanka intresse tõstma Jaapani 10aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis esmaspäeval kõrgeimale tasemele 2008. aastast saadik.

Jaapani keskpangalt oodatakse intressimäärade kergitamist. Foto: AFP/Scanpix

Tootlus tõusis 1,575%ni, kuna uute andmete kohaselt on jaapanlaste põhipalk kasvanud viimase kolme aastakümne kiireimas tempos. See omakorda tekitab ootuse, et Jaapani keskpank tõstab peagi intressimäärasid, vahendas Bloomberg.