Tagasi 10.03.25, 22:45 Tehnoloogiaindeks Nasdaq lõpetas üle aastate halvima kauplemispäeva Wall Streeti suured aktsiaindeksid kukkusid esmaspäeval väga järsult ning tehnoloogiaindeksi Nasdaq jaoks oli tegu kahe ja poole aasta halvima päevaga, mil sektori langust vedas elektriautode tootja Tesla.

Esmaspäev oli Wall Streeti jaoks tänavuse aasta halvim. Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendi Donald Trumpi nädalavahetusel antud kommentaarid, et riik võib oma pikaajaliste eesmärkide poole püüdlemisel taluda majanduslikku turbulentsi, tõid kardetud tagajärjed väärtpaberiturgudele. Laiapõhjaline S&P 500 indeks sulgus 2,7 protsenti madalamal, Dow Jonesi tööstusindeks taandus 2,1 protsenti ning tehnoloogiaindeks Nasdaqi kukkus 4 protsenti. See on indeksi jaoks halvim päev alates 2022. aasta septembrist.