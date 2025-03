Tagasi 18.03.25, 15:48 Apple sai Saksamaa kohtus lüüa Apple kaotas võitluse Saksamaa kõrgeimas tsiviilkohtus, et tühistada regulaatori varasem otsus seada ettevõte koos teiste USA tehnohiidudega rangema konkurentsijärelevalve alla, vahendab Bloomberg.

Foto: Hannes P. Albert

Kohtunikud leidsid, et Saksamaa konkurentsiametil oli 2023. aastal õigus, kui nad järeldasid, et Apple’i jalajälg eri turgudel ületab suurema järelevalve jaoks vajaliku piiri. Otsuse järgi pole vajalik, et ettevõte juba takistaks konkurentsi, vaid piisab sellest, et ta kannab endas sellist riski.