Kui juba tippinvestorid on hakanud oma investeerimisteese muutma ja rahapaigutusi ümber mängima, siis ei tihanud minagi kuu lõppu oodata, et korraks pilk portfellis toimuvale heita. Ekstreemne hirm on minu portfellist viinud paari päevaga taas üle 20 000 euro.