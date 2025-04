Tagasi 07.04.25, 11:15 USA suurpangad prognoosivad majanduslangust: põhi ei ole veel käes Neljapäeval ja reedel tabas aktsiaturge müügipaanika, millega USA aktsiaturud kaotasid 6,6 triljonit dollarit. Goldman Sachs koos teiste suurpankadega ootavad langusele lisa.

Neljandas kvartalis oodatakse USA majanduse pöördumsit langusesse. Foto: AFP/Scanpix

Hirm ja ebakindlus on ainsad, mis on kolmapäevaga võrreldes tõusnud, kirjutab Taani majandusväljaanne Börsen. USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud tariifide mõju on äärmiselt suur ja keeruline prognoosida.