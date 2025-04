Tagasi 17.04.25, 15:01 Aktsia, mida igavesti hoida, pakub ostukohta Portfelli tugisambaks sobiv Microsofti aktsia on analüütikute hinnangul ostukohas ja pakub kolmandiku jagu tõusupotentsiaali.

Microsoft võib olla vabalt üks neist aktsiatest, mida investor võib hoida igavesti oma portfelli tugisambana.

Foto: AP/Scanpix

Sel aastal on lastud USA aktsiaturgudel õhk välja, langust on vedanud suuremad tehnoloogiasektori gigandid. Nasdaq 100 indeks on aasta algusega võrreldes kaotanud oma väärtusest 13%. Kui Nvidia aktsia on kukkunud sel aastal 25%, siis Microsofti väärtusest on kadunud vaid 11%.