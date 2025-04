Tagasi 22.04.25, 15:41 Investeerimismängurid ületasid ekvaatori: parimate portfellideni on viinud sarnane trend Poolele maale jõudnud investeerimismängus on seni esikolmiku portfellides näha sarnast trendi, mis on neid seal hoidnud mitu nädalat.

Parima portfelli tootlus oli kahe ja poole kuuga 24% ning kolme parima portfelli tulemused tulid peamiselt tänu Euroopa aktsiatele panustades.

Foto: Liis Treimann

Äripäeva ja Swedbanki pea 12 000 osalejaga investeerimismängust on pool teed läbitud. Veebruari alguses avapaugu saanud investeerimismängus on kahe ja poole kuuga tõusnud esimeste sekka kaitsetööstusesse panustanud investorid.

Alates mängu algusest on enim ostetud aktsia Nvidia, mis on olnud ka enim müüdud aktsia, kuid protsentuaalselt on olnud oste müükidest rohkem. Enim ostetud ja müüdud aktsiad on samad, kuid oste on protsentuaalselt tehtud enam. Lisaks Nvidiale on enim tehtud tehinguid Palantiri, Tesla, Apple’i ja Amazoni aktsiatega.

Kolme suurima tootlusega investori portfellides paistavad silma ühise joonena kaitsetööstuse aktsiad ning lisaks ka suurem panus Euroopasse, kuigi võetud on ka USA tehnoloogiasektorit.

21. aprilliks kasvas suurima tootlusega investori portfell veebruari algusest 24,3%, 12 434 euroni. Esimesele kohale platseerus esmaspäevase seisuga Ainar Talvistu portfelliga Ainar. Tema portfellis on kaitsetööstusest Rootsi firma Saab ja USA börsilt Lockhead Martin. USA tehnoloogiasektorist paistavad silma kiibitootja AMD ja andmekeskuste lahendusi pakkuv Super Micro Computer. Portfellis on ka Microsoft ja Palantir. Teisele kohale jõudis investor Andri Annerviek portfelliga AVAndri. Tema portfell kerkis esmaspäevaks 23,6%, 12 364 euroni. Tema on oma portfelli seadnud üles suurelt Euroopa aktsiate fookusega. Tallinna börsilt on investoril Tallinna Sadamat ja Enefit Greeni. Põhjamaadest valis ta portfelli telekommunikatsioonifirma Elisa ja toidutootja Orkla. Rootsist võttis Annerviek veel kaitsesektori aktsia Saab ja USA börsilt tehnoloogiafirmad Intel ja Oracle. Annerviek sõnas Äripäevale antud kommentaaris, et esikolmikustaatus on kestnud juba mitu nädalat ja heas mõttes üllatab. "Tasub kuulata edukate pikaajaliste investorite nõuandeid, usaldada sisetunnet ja olla valmis ootamatuteks börsikõikumisteks," avaldas Annerviek. Ta lisas, et kuigi praegu on agressiivse retoorika asemel osutunud tõhusamaks õnnelik juhus ja konservatiivne suund, siis sellelegi vaatamata võib juba mõne nädala pärast olla esikolmik hoopis teise koosseisuga. Paremuselt kolmas portfell on nimega OnlyMil, mis kerkis esmaspäevaks 22,2%, jõudes 12 218 euroni. Selles portfellis on ainult kaitsetööstuse aktsiad ning sarnaselt teistega on portfellis nii Saab kui ka Lockhead Martin. Vähem tuntud nimedest on kaitsetööstusest veel USA ettevõtted RTX ja Northrop Grumman ning Norrast pärit Kongsberg Gruppen. Suurim langus tuli USA kiibitootjatele panustades Suurima langusega portfellides jäävad silma USA tehnoloogiasektor ning kiibisektorile ja tehisintellektile tehtud panused, mis tegid viimastel nädalatel Donald Trumpi kaubandussõja taustal suurema languse. Suurima languse tegi portfell nimega 282bts, mis kaotas kahe ja poole kuuga väärtusest 35%, jõudes 6495 euroni. Investori portfellist leiab pooljuhtide ja kiibitootjate Micron Technology, Microchip Tehnology ja AMD aktsiaid. Lisaks on portfellis ka Super Micro Computeri, Microsofti ja suurelt odavnenud Tesla positsioonid. Kiibiaktsiad on sel aastal odavnenud 20‒30% ning Tesla on oma väärtusest kaotanud 40%. Tagantpoolt teine oli portfell nimega Kasvukütja, mis kaotas esmaspäevaks väärtusest 34,4% ning portfelli koguväärtus oli 6557 eurot. Portfellis on samuti USA tehnoloogiasektorit ja panus on ka S&P 500 indeksi liikumisele. USA tehnoloogiagigantidest on portfellis Amazon ja Meta ning lisaks on portfellis veel panused Intelil ja Super Micro Computeril.

Tagant kolmas oli esmaspäevase seisuga portfell Umbestäpselt, mis kaotas väärtusest 33,8%. Sarnaselt teistega on sealsed panused tehisintellektile Nvidia, Super Micro Computeri ja Palantiri kaudu. Lisaks on portfellis Euroopast Rootsi metallitööstusfirma SSAB aktsiad ning samast riigist on veel insenerifirma Sandvik. Veel on portfellis Taani laevandusfirma Moller Maerski positsioon.

Nädala preemia võitjad

Eelmise nädala võitjate portfellides paistavad samuti Euroopa aktsiad ning eeskätt ravimitööstus. Eelmise nädala võitja ja nädala preemia omanik on Jorman portfelliga Äramõtlevaeselt, mis kerkis 7,3%. Portfellis olid ravimitööstusest USA ettevõtted Eli Lily ja Johnson & Johnson. Eli Lily aktsia kallines eelmisel nädalal eduka ravimikatsetuse teate peale. Ettevõte arendas välja kaalulangetusravimi tableti kujul, mis varasemalt on olnud vaid süstlaga manustades. Lisaks oli investoril portfellis Netflix, Uber ja Palantir.

Eelmise nädala esimese kolme hulka pääses ka portfell LightWeigts, mis kerkis nädalaga 6,8%. Ka tema portfellis olid ravimisektorist Novo Nordisk ja Eli Lily. Lisaks olid kaitsetööstusest Saab ja Kongsberg Gruppen. Transpordisektorist oli investoril veel portfellis Taani firma Moller Maersk.

Kolmandana sai eelmise nädala parima auhinna portfell Royalty, mis kerkis nädalaga 6,4%. Portfellist leidusid positsioonid Taani transpordifirmast Moller Maersk ja Rootsi kaitsetööstusest Saab. Lisaks oli investoril vähem tuntud aktsia Soome börsilt Kojamo, mis on Soomes tegutsev varahaldusfirma. Samuti oli portfellis USA energiafirma Devon Energy.

Paljudest portfellidest läbi käinud Taani logistikafirma Moller Maerski aktsia kallines viimase viie päevaga 4,3%. Ettevõtte dividendimäär oli 10,4% ning dividend maksti välja märtsi keskel. Globaalne laevandusfirma on ka löögi all Trumpi algatatud kaubandussõja tõttu, kuna kulude kasv võib vähendada kaubavedude mahtu.