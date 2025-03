Investeerimismängu nädala parimate sekka tõusis koduse börsifirma juht

Äripäeva ja Swedbanki ligi 11 500 osalejaga investeerimismängus oli üle-eelmisel nädalal kolme suurima tootlusega investori portfellis peamiselt USA ettevõtted.

Möödunud nädalal juhtus kodubörsil palju ning Balti koondindeks Baltic Benchmark tõusis nädalaga 3,84%. Seega tegi suurima tootluse eelmisel nädalal Henry Juursalu, portfelliga “1st place”. Investori portfell kasvas eelmisel nädalal 10,7%.

Võitja portfell koosnes esmaspäevase seisuga täielikult Balti börsi aktsiatest, mille hulgas leidus näiteks äsja börsilt lahkumise kavatsusest teatanud Enefit Green kui ka finantssektoris tegutsevad LHV Group ja Coop Pank. Samuti Tallink Grupp ja Riia turult DelfinGroup.

Täna, 31. märtsil on viimane võimalus mänguga liituda, et võistelda üheskoos teistega 30 000eurose auhinnafondi peale.

Esikolmiku vahel oli rebimine tihe ning teise ja kolmanda koha nädalane tootlus jäi 10,6% ja 10,5% peale. Teise koha saavutas kasutaja nimega NAISSS, kelle portfell nimega “Tulevik” viiest aktsiast. Esmaspäevase seisuga on investoril positsioonid taastuvenergiaaktsiates Enefit Green ja Ignitis Grupe ning Tallinna Vees ja Akola groupis. USA turult on soetatud autotootja Tesla aktsiaid.

Kolmandale kohale võitles end eelmisel nädalal TKM Grup i juhatuse esimees Raul Puusepp portfelliga “Tallinna Börs”. Puusepp on samuti enda portfelli üles ehitanud viiest positsioonist, millest neli on noteeritud Tallinna turul. Need ettevõtted on Coop Pank, Enefit Green, Tallinna Sadam ja kinnisvaraarendaja Hepsor. Lisaks leiab portfellist ka Leedu reisifirma Novaturase.