Tagasi 20.05.25, 15:03 Vaata järele: Everaus tutvustas ettevõtet ning 11% intressiga võlakirju Investor Toomase klubi külastas kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara, kes avas tulevikuplaane ning tutvustas uusi võlakirju.

Arutleti Everaus Kinnisvara investorite, klientide ja sõpradega ettevõtte hetkeseisust, arendusplaanidest ja lähituleviku suundadest.

Everaus pakub esmakordselt avalikult kaubeldavaid võlakirju Nasdaq Balti First North võlakirjade nimekirjas. Võlakirjad pakuvad 11% aastaintressi ning maksed on kvartaalsed.

Vaata salvestus järgi siit:

Everaus Kinnisvara on mitmekesise portfelliga arendaja – arendusprojektide seas on ridaelamud, paarismajad, kortermajad, büroohooned, stock-office’id ja minilaod. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidega ning jäetakse ettevõtte enda omandisse.