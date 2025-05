Tagasi 21.05.25, 13:04 Palo Alto üllatas esimese kvartali tulemustega Küberjulgeoleku ettevõte Palo Alto Networks teatas möödunud kvartalis oodatust paremast käibest, mis kasvas aastatagusega võrreldes üle 15%, ulatudes 2,3 miljardi dollarini.

Palo Alto aktsia hind langes eile järelturul 4%.

Küberturvalisuse sektori liider Palo Alto Networks on tuntud oma tehisintellektil põhinevate turvalisuslahenduste poolest, mis kaitsevad digitaalseid keskkondi üle maailma. Ettevõte prognoosib järgmise kvartali käibeks 2,5 miljardit dollarit, mis on üldjoontes kooskõlas ka analüütikute ootustega. See tähendaks aastatagusega võrreldes kasvuks 14,2%. Viimase kolme aasta jooksul on käive kasvanud keskmiselt 20% aastas.