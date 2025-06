Tagasi 12.06.25, 14:51 Dollarist eraldumine kogub Aasias hoogu Analüütikute sõnul on Aasia riikide dollarist eraldumise peamiseks põhjuseks globaalne ebastabiilsus ning vajadus valuutariski maandada, vahendab CNBC.

USA dollar kaotab Aasias aina enam oma usaldusväärsust.

Foto: Zumapress/Scanpix

USA dollar on olnud aastakümneid maailma reservvaluuta number üks, kuid selle positsioon on viimasel ajal hakanud kõikuma, seda eriti Aasias. Hoogu on kogumas niinimetatud de-dollariseerimise trend ning see seab dollari tuleviku küsimärgi alla.