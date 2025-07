Tagasi 16.07.25, 16:00 Kristi Saare valitsusele: palun, maksustage mind rohkem Investor Kristi Saare ütleb, et toidule käibemaksuerisuse tegemine on valupunkt, millelt valitsus ei tohi pilku kõrvale pöörata. Sest liiga paljudele peredele käib toidulaua katmine üle jõu. Kohalik toit on aga luksus, mida suudavad endale lubada jõukamad.

Ministrite senistest sõnumitest toidule käibemaksuerisuse tegemise teemal paistavad läbi lõhed valitsejate ja rahva vahel. Abi võiks olla ühest vaesest sõbrast.

Foto: Liis Treimann

„Praegune valitsuse foon on see, et mida need inimesed virisevad mingi hinnatõusu üle, hinnad tõusevadki. Aga see on kalk ja südametu lähenemine,“ ütleb Saare saates „Äripäeva fookuses“.