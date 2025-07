Tagasi 29.07.25, 12:30 USA kaubandusleppe järelkaja: võidab turg, kaotab Saksa autotööstus Värske kaubanduskokkuleppe suurimaks võitjaks on turg ise, märkis Äripäevale Lightyeari Euroopa operatsioonide juht Andres Kitter.

Andres Kitteri sõnul on Lightyeari kasutajate seas sirgjooneliselt kasvanud huvi Euroopa aktsiate vastu.

Foto: Liis Treimann

“Käimasoleva aasta kaubanduspoliitika firmamärgiks on justkui saanud jänesehaagid, mille tagajärjel võib iga uus päev tuua uued seisukohad, ehmatades niigi ebakindlaid turge. Seega, suurim võitja kokkuleppe saavutamisest on suure tõenäosusega turg ise — kokkulepe toob turgudele stabiilsuse, mida me ei ole tariifide teemal juba kuid näinud,” ütles Kitter.