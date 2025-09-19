Rain Lõhmus astus LHV auditikomiteesse

Möödunud nädalal avaldatud Äripäeva rikaste TOPi jõudnutes leidub usku kodubörsi edusse, aga kõige olulisemaks osaks portfellis seda ei peeta. Äripäev uuris, milliseid investeerimispõhimõtteid Eesti esirikkad järgivad ning millisel määral nad kodusel Tallinna börsil kaasa löövad.
LHV süüdistab Luminori pensionikogujate eksitamises ja neile kalli fondi pähemäärimises, mis käitub sisuliselt nagu odav indeksifond. Luminor eitab süüdistusi, kuid halvimal juhul maksavad 17 666 pensionikogujat teenuse eest, mida nad sisuliselt ei saa.
Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.