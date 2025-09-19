Äripäev
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,48%6 631,96
  • DOW 300,27%46 142,42
  • Nasdaq 0,94%22 470,73
  • FTSE 1000,21%9 228,11
  • Nikkei 225−0,45%45 099,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,13
  • 19.09.25, 07:00

Rendifirma juht automaksust: aitab vahutamisest!

Mitmekülgse autorendiga tegeleva Hansa Gruppi kuuluva Europcari Balti äri juht Argo Rebane ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et mootorsõidukimaksu seaduse ümber käiv ebaselgus tuleks lõpetada.
Europcari Balti juht Argo Rebane.
  • Europcari Balti juht Argo Rebane.
  • Foto: Andres Laanem
“Tegime maksu ära, lähme edasi! Teeme ta mõistlikuks ja kasutatavaks, seaduse ümber endiselt käiv vaht on see, mis tekitab probleeme. Üks meie konkurent on ka majandusaasta aruandes otse kirjutanud, et konsolideerib autode ostu kulude vähendamise eesmärgil Lätti ja Leetu,” rääkis Rebane majanduskonverentsil “Äriplaan 2026” antud intervjuus.
Majandustulemused
  • 05.06.25, 18:00
Autorendiäri teenis aasta parimale juhile kopsaka kasumi
“Me pole rasketel aegadel lollusi teinud”
Aasta parimaks juhiks valitud Neeme Tammise autorendiäri Baltic Mobility kasvatas tublilt käivet ja teenis 4 miljonit eurot puhaskasumit.
Uudised
  • 17.09.25, 18:31
Neeme Tammis: Eesti ühistranspordi süsteem on mäda ja populistlik
Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.06.24, 10:24
Juhi oma ettevõtet, mitte autoparki
Ettevõtte juhtimine nõuab tähelepanu ja keskendumist, kuid sageli kaasneb sellega toiminguid, mis röövivad liialt palju aega ja vahendeid. Üks selliseid on näiteks autopargi haldamine. Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs tõi välja, millised võimalused on ettevõtjal autopargi vähemkoormavaks haldamiseks.
  • ST
Sisuturundus
  • 18.09.25, 13:37
Kuidas kinkida nii, et klient mäletab sind ka kaheksa kuu pärast?
Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.

Eestiski tegutseva suurtööstuse Hanza asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors.
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Uudised
  • 18.09.25, 12:16
Tulumaksu tõstmine jääb ära
Liveni meeskonna eesotsas on arendusjuht Mihkel Simson (vasakult), nõukogu esimees Andres Aavik ja tegevjuht Andero Laur. Andres Aaviku sõnul on uue arendusprojekti käivitamine turu ootustele vastav samm.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus
Börsiettevõtteks olemine on hea enesedistsipliini ja nähtavuse mõttes, usub kinnisvaraarendaja Arco Vara ja finantsteenuseid pakkuva Iute Grupi suuromanik Tarmo Sild. “Ükski juht pole õnnelik, kui investorid tema ettevõtet ei armastata,” tõdes ta.
Börsiuudised
  • 18.09.25, 06:00
Börsibossid rikaste TOPis: börsi suurendusklaas hoiab omanikud kogu aeg rambivalguses
Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer Äriplaan 2026 konverentsil.
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
Arco Vara kaasab võlakirjainvestoritelt kuni 15 miljonit eurot, millega makstakse tagasi võlga ning rahastatakse uut Lutheri kvartali projekti Tallinnas.
Investor Toomas
  • 18.09.25, 11:33
Kas Arco Vara 8,8% intress on Lutheri riski väärt?
Ravimitehase omanik Pharmapark kuulub alates esmaspäevast Interchemiele
Uudised
  • 18.09.25, 14:00
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
  • ST
Sisuturundus
  • 15.09.25, 13:25
Dubai tuleb Tallinna: kohtumine DAMACi ja Dubai kinnisvaraturu tipptegijatega
Leedus Nerise silla juurde kerkib üks pooleteistkilomeetrine sild.
Reportaaž Rail Balticu radadelt: Leedus kerkib hiigelsild, Lätis rajatakse alles ehitusjuhtimise keskust
Enne 19. oktoobri valimisi on võimatu ennustada, kes hõivab Narva raekojas linnapea kabineti.
Ettevõtjad lähevad Narvas valimistele. “Mul on selle linnaga nii palju sidemeid”
Andrus Kaarelson.
Andrus Kaarelson: sotside matemaatika töötab ainult fantaasiamaailmas
Leedus Nerise silla juurde kerkib üks pooleteistkilomeetrine sild.
Reportaaž Rail Balticu radadelt: Leedus kerkib hiigelsild, Lätis rajatakse alles ehitusjuhtimise keskust
Ravimitehase omanik Pharmapark kuulub alates esmaspäevast Interchemiele
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
Kõik Balti börsid lõpetasid neljapäeval rohelises.
Balti börsidel tegi suurima päevakäibe LHV, USA aktsiad tõusid
Europcari Balti juht Argo Rebane.
Rendifirma juht automaksust: aitab vahutamisest!
Konkurentsist Boltiga ja ESGst!
Kolumnist Ardo Reinsalu.
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Me oleme taas alkeemikud
Näited: mida AI oskab ja mida (veel) mitte
USA suurimad indeksid tõusid neljapäeval rekordiliselt kõrgele.
Intressimäärade alandamine ja Nvidia panus tõstsid USA aktsiad rekordiliselt kõrgele
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige ja müügiosakonna juht Katrin Savi selgitab krediidikindlustuse kasu ettevõtjale.
  • ST
Kuidas üks leping võib päästa miljonite eurode suurusest kahjumist?
Tariifide muutmine kajastub FedExi tulemustes suuremal määral järgmiste kvartalite jooksul.
FedExi kasum kasvas, kuid tulevikku varjutavad tariifid
Bitcoini hind tõusis neljapäeval üle 117 000 dollari tokeni kohta.
Bitcoin tõusis üle 117 000 dollari
“Loota, et pensionikogumise lõpetamisel hakkab meil hästi palju lapsi sündima, on lihtsalt jabur,” ütleb peatne finantsinspektsiooni nõukogu liige Joel Kukemelk.
Joel Kukemelk: „Tööandja peab inimese pensionisse panustama hakkama"
Kõik Balti börsid lõpetasid neljapäeval rohelises.
Balti börsidel tegi suurima päevakäibe LHV, USA aktsiad tõusid
“Pensionisammaste süsteem ei ole iibepoliitika mehhanism, kus me eeldame, et paneme teise samba kinni ja siis see hakkab iivet tõstma.” tõdes Tulundusühistu Tuleva nõukogu esimees ja aasta investor 2021 Kristi Saare.
Kristi Saare: teise pensionisamba reformimisega iibeprobleeme ei lahenda
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad

Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
Globaalne pilk
Iisraeli sõjaline surve riikidele laieneb. „Varem oleks need sammud päädinud totaalse sõjaga“
00:00
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
Tippkohtumine
Tippkohtumine: Heldur Meerits teenis Porto Franco osaluse müügist kopikaid
00:00
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsuudised fookuses
Tehinguturg on hetkel ostjate poolel, kuid ega müüjad ka papist poisid ei ole
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Investor Toomase tund
Finantsjärelevalve juht lahkab börsiskandaali: „Me ei jälgi isikuid, vaid tehinguid“
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Turismitund
Konditsioneerita päikeseautoga läbi Austraalia kihutanud eestlased. "Isiklikud vajadused on viimased, millega tegeleda"
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
Kuum tool
Konkurentsiamet lõpetas kinotehingu uurimise. “Selle menetluse puhul õpime kõik“
1
Uudised
  • 17.09.25, 17:57
Megatööstuse rajanud Rootsi ettevõtja: olge uhked, Eesti on ideaalne riik!
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
2
Uudised
  • 17.09.25, 18:50
Telia Company tegevjuhil tuli vastata, miks on Eestis hind kõrgem kui Rootsis
3
Uudised
  • 18.09.25, 12:16
Tulumaksu tõstmine jääb ära
4
Börsiuudised
  • 17.09.25, 06:00
Pensioniturgu raputab tõsine kapi-indekseerimise kahtlus. LHV süüdistab Luminori üle 17 000 pensionikoguja eksitamises
5
Uudised
  • 18.09.25, 14:00
Eesti ravimitööstus läks üle hollandlastele
6
Börsiuudised
  • 18.09.25, 08:38
Liven ostab kinnistu, kuhu rajada 22 miljoni eurone arendus

Saated
  • 19.09.25, 07:00
Rendifirma juht automaksust: aitab vahutamisest!
Konkurentsist Boltiga ja ESGst!
Suur lugu
  • 19.09.25, 06:00
Reportaaž Rail Balticu radadelt: Leedus kerkib hiigelsild, Lätis rajatakse alles ehitusjuhtimise keskust
Arvamused
  • 19.09.25, 06:00
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Me oleme taas alkeemikud
Näited: mida AI oskab ja mida (veel) mitte
Börsiuudised
  • 19.09.25, 00:30
FedExi kasum kasvas, kuid tulevikku varjutavad tariifid
Börsiuudised
  • 18.09.25, 23:57
Intressimäärade alandamine ja Nvidia panus tõstsid USA aktsiad rekordiliselt kõrgele
Börsiuudised
  • 18.09.25, 21:02
Bitcoin tõusis üle 117 000 dollari
Börsiuudised
  • 18.09.25, 19:00
Rikaste TOPi kodubörsi portfellid: oma lõbuks, rikkaks siin ei saa
Arvamused
  • 18.09.25, 18:42
Andrus Kaarelson: sotside matemaatika töötab ainult fantaasiamaailmas
