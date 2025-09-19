Rendifirma juht automaksust: aitab vahutamisest!

Mitmekülgse autorendiga tegeleva Hansa Gruppi kuuluva Europcari Balti äri juht Argo Rebane ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et mootorsõidukimaksu seaduse ümber käiv ebaselgus tuleks lõpetada.
- Europcari Balti juht Argo Rebane.
- Foto: Andres Laanem
“Tegime maksu ära, lähme edasi! Teeme ta mõistlikuks ja kasutatavaks, seaduse ümber endiselt käiv vaht on see, mis tekitab probleeme. Üks meie konkurent on ka majandusaasta aruandes otse kirjutanud, et konsolideerib autode ostu kulude vähendamise eesmärgil Lätti ja Leetu,” rääkis Rebane majanduskonverentsil “Äriplaan 2026” antud intervjuus.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
“Me pole rasketel aegadel lollusi teinud”
Aasta parimaks juhiks valitud Neeme Tammise autorendiäri Baltic Mobility kasvatas tublilt käivet ja teenis 4 miljonit eurot puhaskasumit.
Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.
Ettevõtte juhtimine nõuab tähelepanu ja keskendumist, kuid sageli kaasneb sellega toiminguid, mis röövivad liialt palju aega ja vahendeid. Üks selliseid on näiteks autopargi haldamine. Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs tõi välja, millised võimalused on ettevõtjal autopargi vähemkoormavaks haldamiseks.
Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.