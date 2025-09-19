Tagasi 19.09.25, 07:00 Rendifirma juht automaksust: aitab vahutamisest! Mitmekülgse autorendiga tegeleva Hansa Gruppi kuuluva Europcari Balti äri juht Argo Rebane ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et mootorsõidukimaksu seaduse ümber käiv ebaselgus tuleks lõpetada.

Europcari Balti juht Argo Rebane.

Foto: Andres Laanem

“Tegime maksu ära, lähme edasi! Teeme ta mõistlikuks ja kasutatavaks, seaduse ümber endiselt käiv vaht on see, mis tekitab probleeme. Üks meie konkurent on ka majandusaasta aruandes otse kirjutanud, et konsolideerib autode ostu kulude vähendamise eesmärgil Lätti ja Leetu,” rääkis Rebane majanduskonverentsil “Äriplaan 2026” antud intervjuus.