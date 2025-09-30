Tagasi 30.09.25, 10:39 Tehisarul põhinev müügiidu kaasas 1,5 miljonit. “Meie käive kasvab iga nädal” AI-põhise müügiassistendi loonud startup Sera kaasas Soome ja Eesti riskikapitalifondidelt kokku 1,5 miljonit eurot, et oma toodet edasi arendada ja leida uusi kliente, rääkis idufirma üks asutajatest ja tegevjuht Sergio Rannula.

Sera asutajad Karl-Jaak Maaroos ja Sergio Rannula (paremal)

Foto: MARKUS MIKK

Investeeringut juhtis Soome riskikapitalifond Maki VC, kaasa lõid ka Specialist VC ja Ready Player Me kaasasutaja Kaspar Tiri. Varem on Serasse investeerinud ka Bolti asutaja Markus Villig.

“Me kasvame päris kiiresti,” tõdes Rannula Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Kliente tuleb meil iganädalaselt, viimastel nädalatel isegi igapäevaselt. Me näeme, et see probleem, mida me lahendame, on ettevõtetele valus: kuidas saada efektiivsemalt rohkem käivet ja kliente.” Iduettevõtja lisas, et ka nende käive kasvab iga kuu.

Intervjuus rääkis Rannula samuti, kuidas Sera arendatav müügiassistent saab ettevõtetele abiks olla, millistele turgudele plaanitakse laieneda ning kui raske on täna idufirmadel raha kaasata.

Küsis Ken Rohelaan.