Bigbank kasvatas taas kasumit

Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et kui mõned aastad tagasi olid Bigbank ja Coop Pank suhteliselt võrdses seisus nii portfelli kui kasumi poolest, siis nüüd on Bigbank konkurendist möödunud.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.