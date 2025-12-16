Sander Danil: aktsiaturgude lähiaja väljavaade on mõõdukalt positiivne

Olen oma pea veerandsajandi pikkuse investorkarjääri jooksul aktsiate paremaks valimiseks ehitanud keerukaid mudeleid ja koostanud pikki kontrollnimekirju. Tegelikult piisab edukate investeeringute tegemiseks märksa vähemast.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.