Jahmatavalt jahtunud USA inflatsiooni andmed sütitasid aktsiaturge
Eelmisel kuul jahmatavalt jahtunud USA inflatsiooni andmed andsid hoogu lootusele, et 2026. aastal võib Föderaalreservi poolt rohkem intressimäärade langetamisi ees oodata. Kõik USA suurimad indeksid edenesid.
USA aktsiaturud liikusid teisipäeval erisuunaliselt. Tesla aktsia saavutas uue rekordi, samal ajal aga Dow Jonesi ja S&P 500 indeksid langesid, kuna investorite jaoks muutsid USA tööturu värsked andmed pildi segasemaks.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.