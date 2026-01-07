Jaan Tallinna osalusega Anthropic soovib kaasata 10 miljardit dollarit

Microsoft ja Nvidia plaanivad uue koostööraamistiku alusel investeerida Jaan Tallinna kaasrahastatud tehisintellekti arendajasse Anthropic, kes peab selle kokkuleppe järgi kasutama Microsofti pilveteenuseid 30 miljardi dollari ulatuses.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.