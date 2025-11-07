Jaan Tallinna kaasrahastatud Anthropic plaanib avada kontorid Pariisis ja Münchenis

AI-ettevõtte Anthropic väärtus kasvas septembris avalikustatud rahastusvooru järel 183 miljardi dollarini, ettevõtte varajane investor oli Jaan Tallinn.
Foto: Tanel Meos
Anthropicul on käsil ulatuslik laienemine üle maailma, mille eesmärk on kolmekordistada oma rahvusvahelist tööjõudu, et rahuldada Claude AI suurte keelemudelite nõudluse kasvu väljaspool Ameerika Ühendriike.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
