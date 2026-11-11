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Silicon Valleys miljardifirma asutanud taanlane: robotite ajastu on alanud

Tehisintellekti järgmine suur läbimurre ei sünni arvutiekraanil, vaid tehastes, haiglates ja kodudes, usub Silicon Valleys miljardifirma üles ehitanud taanlane Ulrik Stig Hansen. Tema hinnangul on robotite ajastu juba alanud, kuid tehnoloogia laialdane levik võtab veel aastaid.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks usub Ulrik Stig Hansen, et robotite ChatGPT-hetk on juba käes, kuigi enamik inimesi seda veel ei taju;
  • millistes valdkondades jõuavad robotid Hanseni hinnangul esimesena päriselt tööle ja mis takistab nende kiiremat levikut.
Robotitele õpetatakse praegu esemetest haaramist, kuid järgmine samm võib olla maitsmismeel, mis võimaldaks neil näiteks toidu soolasust hinnata.
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