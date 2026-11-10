Kõrgem inflatsioon peletas optimismi. USA turg alustas päeva miinuses

USA börsid alustasid teisipäeva uue langusega, kui investorid analüüsisid oodatust kõrgemat inflatsiooniraportit. Värsked numbrid võivad mõjutada Föderaalreservi tuleva kuu intressiotsust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks oodatust kõrgem inflatsiooniraport muutis USA turgude meeleolu ja mida see võib tähendada Föderaalreservi järgmise intressiotsuse jaoks;
- kuidas mõjutab Jensen Huangi ümber puhkenud juurdlus Nvidia aktsiat ning milliseid signaale saadavad samal ajal nafta, CoreWeave ja Balti börsid.