Tagasi ST Pärast valimisi tulevad uued maksumuudatused Arvata, et pärast järgmisi riigikogu valimisi maksumuudatusi ei tule, on erakordselt naiivne, rääkis Äripäeva sisuturundussaates KPMG Balticsi maksuteenuste juht Joel Zernask, kes on KPMG-s töötanud alates 2001. aastast. Stuudios oli ka Infortari juhatuse esimees ja Tööandjate Keskliidu volikogu juht Ain Hanschmidt.

Viimase mõne aastaga on tõusnud käibemaks, tulumaks ja aktsiisid ning lisandunud automaks. Saates tuleb jutuks, kuidas ettevõtted on sellega toime tulnud ja kust leiab riik puuduoleva raha. „Nad nimetavad seda maksufestivaliks, mina nimetaks seda maksupalaganiks,“ ütleb Hanschmidt.

Ettevõtja võtab laenu viieks kuni seitsmeks aastaks, maksud võivad aga muutuda kuue kuuga. Ebaselge seaduse tõttu viis näiteks Infortar oma LNG-punkerdamislaeva Läti lipu alla. Laev töötab nüüd juba viiendat aastat Rotterdamis.

Erakonnad peaksid Hanschmidti sõnul enne valimisi selgelt ütlema, kas nad on majanduskasvu poolt ja kuidas nad riigi rahanduse korda teevad. Zernask loodab, et seekord maksuteemat maha ei vaikita nagu eelmisel valimistsüklil. Lubada on lihtne, korraga nii pensionitõusu kui ka õpetajate ja päästjate palka. Hanschmidt seaks riigile sihiks näiteks Luksemburgi taseme ehk 80 miljardi euro suuruse SKP.