Börsikrahh pani Eesti investorid ostma. Lev Dolgatsjov: investeerisin 85 000 eurot

USA börsi järsk kukkumine pani investorid Lev Dolgatsjovi ja Taavi Ilvese ostma, kokku on nad viimase kuu jooksul paigutanud aktsiatesse üle 100 000 euro. Mõlemad peavad võimalikuks veel sügavamat langust ja on valmis aktsiaid juurde ostma.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks pidas Lev Dolgatsjov just praegust börsilangust heaks hetkeks 85 000 euro investeerimiseks ja kui sügavat kukkumist ta veel võimalikuks peab;

kuidas kommenteerib Taavi Ilves tehisintellektiaktsiate riske ning milliseid tehnoloogiafirmasid ta portfellis juba ostis või müüs.