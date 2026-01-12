Ekspress Grupi digitellimuste kasvuhoog aeglustus

Möödunud reedel teatas Ekspress Grupi suuromanikule Hans H. Luigele kuuluv HHL Rühm kavatsusest teha väikeaktsionäridele vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mis on 77% madalam ettevõtte IPO hinnast. Pakkumine on tekitanud investorite seas vastakaid arvamusi: osa näeb selles võimalust väljuda, teistele valmistab pettumust.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.