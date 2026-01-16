Tallinna Kaubamaja kaotas aastaga pea kolmandiku kasumist

Läti riigikohus tegi esmaspäeval lõpliku otsuse, millega jättis jõusse TKM Grupile ja selle tütarettevõttele KIA Autole määratud trahvi. Sellega sai läbi 2014. aastal alanud vaidlus Läti konkurentsiametiga.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.