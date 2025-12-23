Kaubamaja sai 11 aastat kestnud kohtusaagas lüüa

Läti riigikohus tegi esmaspäeval lõpliku otsuse, millega jättis jõusse TKM Grupile ja selle tütarettevõttele KIA Autole määratud trahvi. Sellega sai läbi 2014. aastal alanud vaidlus Läti konkurentsiametiga.
TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt rääkis Äripäeva raadios, et kaubamajast plaanitakse välja ehitada terve kvartal. Umbes 70 000 ruutmeetri suurusesse hiidkompleksi tulevad lisaks kaubandusele ka bürood, meelelahutus- ja kultuuriruumid.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.