Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes

TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Foto: Andras Kralla
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot, ja kasvades aastatagusega võrreldes 1,5%. Üheksa kuu kokkuvõttes jäi müügitulu siiski 1,1% madalamaks, olles kokku 680,4 miljonit eurot. Grupi maksueelne kasum oli kvartalis 8,1 miljonit eurot (–5,7%) ja üheksa kuu lõikes 16 miljonit eurot (–28,1%), teatas ettevõte börsile.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt rääkis Äripäeva raadios, et kaubamajast plaanitakse välja ehitada terve kvartal. Umbes 70 000 ruutmeetri suurusesse hiidkompleksi tulevad lisaks kaubandusele ka bürood, meelelahutus- ja kultuuriruumid.