Äripäev
Küsi ÄPltUUS! Minu Äripäev PRO
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 500−0,21%6 739,35
  • DOW 30−0,28%46 473,39
  • Nasdaq −0,17%23 004,58
  • FTSE 100−0,41%9 509,4
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 500−0,21%6 739,35
  • DOW 30−0,28%46 473,39
  • Nasdaq −0,17%23 004,58
  • FTSE 100−0,41%9 509,4
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 09.10.25, 17:55

Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes

TKM Grupp ületas kolmandas kvartalis analüütikute ootusi müügituluga, aga kasumit survestasid nõrk ostujõud ja maksutõusud.
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
  • TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
  • Foto: Andras Kralla
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot, ja kasvades aastatagusega võrreldes 1,5%. Üheksa kuu kokkuvõttes jäi müügitulu siiski 1,1% madalamaks, olles kokku 680,4 miljonit eurot. Grupi maksueelne kasum oli kvartalis 8,1 miljonit eurot (–5,7%) ja üheksa kuu lõikes 16 miljonit eurot (–28,1%), teatas ettevõte börsile.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 15.08.25, 12:04
Swedbank langetas TKMi aktsia hinnasihti
TKM Grupp teatas teise kvartali lõpus puhaskasumist, mida nähti viimati suure majandussurutise ajal, kirjutab värskes analüüsis Swedbanki Balti aktsiauuringute analüütik Ott Kristjan Ollisaar.
Saated
  • 17.07.25, 14:38
Tallinna Kaubamaja paisub kvartaliks. Arendaja: kokkulepe linnaga on allkirjastatud, meil pole põhjust selles kahelda
TKM Kinnisvara juhatuse liige Peeter Kütt rääkis Äripäeva raadios, et kaubamajast plaanitakse välja ehitada terve kvartal. Umbes 70 000 ruutmeetri suurusesse hiidkompleksi tulevad lisaks kaubandusele ka bürood, meelelahutus- ja kultuuriruumid.
Börsiuudised
  • 10.07.25, 16:42
TKM Grupi nadid tulemused ennustavad dividendi kokkukuivamist
Suurelt kasumit kaotanud TKM Grupi tulemuste põhjal on analüütikud tuleviku suhtes pessimistlikud ja usuvad, et järgmise aasta dividend kärbitakse.
Börsiuudised
  • 09.07.25, 20:40
TKM Grupi esimese poolaasta kasum langes läbi aegade madalaimale tasemele
TKM Grupp avaldas kolmapäeval teise kvartali ja esimese poolaasta tulemused, mis näitavad nii müügitulu langust kui ka puhaskasumi vähenemist mitme miljoni euro võrra.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.10.25, 09:00
Sossi mäele kerkiv Eesti esimene puitkõrghoone murrab nii ehitus- kui ohutusmüüte
Oktoobris peetakse Sossi mäel sarikapidu, sest Eesti esimene puitkonstruktsiooniga kõrghoone hakkab valmima.

Hetkel kuum

Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Uudised
  • 08.10.25, 09:35
Ryanair ähvardab Tallinnast lahkuda. Lennujaam: süüdistused on alusetud ja eksitavad
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Börsiuudised
  • 08.10.25, 09:09
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Mais käis Artea panga juhtkond minul ja Investeerimsklubil külas, et tutvustada lähemalt oma äri ja tegemisi, kuna suurt osa nende aktsiatest omavad Eesti investorid.
Investor Toomas
  • 08.10.25, 14:20
Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Saatejuht Brent Pere ja energeetikaekspert Raivo Vare räägivad “Energiakooli” saates kütuseturust.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.10.25, 10:49
Raivo Vare: kütuseäri on mahuäri, kus võidu toob hästi juhitud tarneahel
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Raul Puusepp.
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Donald Trumpi valitsus ootab, et neil oleks sõnaõigus Euroopa Liidu õiguse ümberkirjutamisel: nii digiteenuste reguleerimisel kui ka töö- ja keskkonnaalaste nõuete puhul.
Euroopa valmistub USA tolle nulli laskma, USA esitab uusi nõudmisi
Omniva sorteerimiskeskus võib saada kaude uue omaniku, kui otsustatakse riigifirma erastamine.
Valitsus kaalub Omniva erastamist
Täiendatud kell 17.22
Kuigi turul jagub tühjasid kontoreid, võtava arendajad aina enam laene, et uusi äripindu rajada. Eesti Pank näeb selles ohtu.
Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda
Heikki Boode firma Huppa keskendus varem lasterõivastele.
Rõivaäri kaotas paari aastaga poole käibest ja kirjutas mitu miljonit korstnasse
Saatejuht Brent Pere ja energeetikaekspert Raivo Vare räägivad “Energiakooli” saates kütuseturust.
  • ST
Raivo Vare: kütuseäri on mahuäri, kus võidu toob hästi juhitud tarneahel
Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri
Martti Krass käesoleva aasta kevadel.
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
SEB investeerimise valdkonna juhi Elisabet Visnapuu sõnul on eestlased liiga üksikaktsiate usku.
SEB investeerimise asjatundja selgitas, millistesse varaklassidesse portfelli hajutada
Peep Sooman juhtis tähelepanu, et arendajad on loonud kalli sisendhindade müüdi ning üüriäri ajavad väikeinvestorid petavad ennast tihti Exceliga.
Peep Sooman tutvustab odavamat arendust. „Pool miljonit perekorteri eest – pole nagu loogikat“
Kinnisvarainvestor Liis Lass.
  • PRO
VIDEO: Liis Lassi õppetunnid – kuidas välismaal läbi lüüa
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Podcastid

Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
00:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
00:00
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
2
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
6
Börsiuudised
  • 07.10.25, 19:19
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva

Viimased uudised

Uudised
  • 09.10.25, 18:59
Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda
Börsiuudised
  • 09.10.25, 18:22
Balti börsidel oli roheline päev, Wall Street tegi hingetõmbepausi
Uudised
  • 09.10.25, 18:11
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Börsiuudised
  • 09.10.25, 18:00
Galerii: investor Toomase investeerimisklubi käis filmi “Uus raha” erilinastusel
Börsiuudised
  • 09.10.25, 17:55
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Uudised
  • 09.10.25, 17:17
“Luubi all”: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Uudised
  • 09.10.25, 16:46
Galerii: selgusid Põhja-Eesti edukamad ettevõtted
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025