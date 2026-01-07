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TKM Grupp laiendab uute omandamistega autokaubandust

TKM Grupi tütarettevõte TKM Auto laiendab autokaubanduse tegevust ning omandab 100protsendilise osaluse kolmes äriühingus.
TKM Grupi autokaubandussegment koosneb KIAde maaletoojast Baltikumis ning kokku kuuest autode jaemüügi ja teenindusega tegelevast esindusest Eestis, Lätis ja Leedus. Pildil TKM Grupi nõukogu esimees Jüri Käo.
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