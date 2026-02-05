USA turg kukub taas. Tehnoloogiahiiud on surve all
Teine järjestikune languspäev tabas nii USA kui ka koduturgu. Kui ookeani taga ehmatavad investoreid tehnoloogiaettevõtted, siis Tallinna börsil viisid kehvad majandustulemused langusesse nii Merko Ehituse kui ka Nordeconi aktsiad.
Turul valitseb jätkuv hirm, et tehisintellekt võib seniseid tarkvarahiide pigem kahjustada kui aidata.
Foto: AP/Scanpix
USA aktsiaturud alustasid neljapäeva järjekordse langusega. S&P 500 indeks langes kohe kauplemise alguses ligi 0,9%, kukkudes pärast esimest pooltundi enam kui 1%. Tehnoloogiakeskne Nasdaqi liitindeks langes avanedes 1,3% ja pool tundi hiljem 1,49%. Dow Jonesi tööstuskeskmine, kus tehnoloogiaaktsiate osakaal on väiksem, piirdus avamishetkel 0,5% langusega.
