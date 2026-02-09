Eleving jätkas kasvu, kasum veidi taandus

Läti finantstehnoloogia ettevõte Eleving Group teatas 2025. aasta auditeerimata tulemustes rekordilisest portfelli kasvust, kuid puhaskasum näitas väikest taandumistrendi ning jäi investoritele lubatud sihtidest maha, selgub ettevõtte aruandest.
Frankfurdi ja Balti börsil noteeritud tarbimislaenuettevõte Eleving Group on üheksa kuu lõikes kasvatanud nii käivet kui kasumit. Kolmandas kvartalis andis ettevõte välja kuuendiku võrra suuremas mahus laene kui kvartal varem.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.