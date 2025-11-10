Tarbimislaene pakkuv Eleving kasvatas kolmandas kvartalis taas tulemusi
Frankfurdi ja Balti börsil noteeritud tarbimislaenuettevõte Eleving Group on üheksa kuu lõikes kasvatanud nii käivet kui kasumit. Kolmandas kvartalis andis ettevõte välja kuuendiku võrra suuremas mahus laene kui kvartal varem.
Eleving Groupi finantsjuht Maris Kreics ja tegevjuht Modestas Sudnius.
Foto: Andras Kralla
Eleving Groupi müügitulu kasvas käesoleva aasta üheksa kuuga üle 13% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ulatudes kolmanda kvartali lõpuks 178,8 miljoni euroni. Puhaskasum ulatub üheksa kuu peale 23,6 miljoni euroni, mis on 7,8% rohkem kui eelmisel aastal.
