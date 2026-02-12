Apollo grupp plaanib börsil võlakirju emiteerida

Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.