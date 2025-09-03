Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 100−0,87%9 116,69
  • Nikkei 225−0,74%41 999,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 100−0,87%9 116,69
  • Nikkei 225−0,74%41 999,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,65
  • 03.09.25, 06:00

Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks

Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
  • Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

SUUR TOP
  • 05.09.24, 04:58
Rikaste TOP: raskel ajal tuli raha ikka peale
Tänavuse Rikaste TOPi kolm miljardäri kaotasid vara väärtusest mõnisada miljonit eurot, kuid suures pildis kasvatas Eesti multimiljonäride koorekiht oma vara väärtust edasi.
Saated
  • 20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Sariettevõtja Neinar Seli ütleb, et ettevõtlusele tõukas teda soov olla tegija ja teistest sõltumatu. Soode vahelt ettevõtjaks virgumise lugu räägib Seli saates „Tippkohtumine“.
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Kui kolm aastat tagasi korjasid toidukauplused oma poeriiulitelt ära Vene päritolu Borjomi mulliveed, ostsid kaks noormeest neid kokku lausa kaks rekatäit.
Saated
  • 23.07.25, 15:37
Viktor Siilats on miljoneid korjanud sellest vaikides
Autoäriga jõukaks saanud mitmekülgne ärimees Viktor Siilats pole kunagi jõuliselt välja öelnud, et tahab teenida miljoni. Või kaks. Ometi jälgib ta rikaste edetabeleid huviga.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 12:01
Finantskuritegude kasvutrendi paljastav Euroopa raport: „Jäämäe tipp on see, mida me näeme“
2025. aasta märtsis avaldatud European Financial Crime Report toob välja, et finantskuritegevus kasvab kogu Euroopas murettekitava kiirusega, ulatudes mitmetes riikides üle protsendi SKP-st. Eesti ei ole sellest arengust puutumata – rahapesu ja pettused on endiselt olulised probleemid. SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk kommenteeris raportit Äripäeva saates, rõhutades, et statistika näitab vaid jäämäe tippu, samas kui tegelik kahju ja ulatus jäävad suures osas varjatuks.

Hetkel kuum

Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Suur lugu
  • 02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Börsiuudised
  • 01.09.25, 18:00
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Eesti 6,2% suurusele aastasele inflatsioonile järgnes Horvaatia 4,6%ga.
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Talveks lubas Jyski omanik esimesed metsamaad Baltikumis juba ära osta.
Jyski omanikud tahavad Baltikumis tuhandeid hektareid metsamaad osta
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Aidu tuulepargi tuulikute kõrgus on 180 meetrit, Haljala valda kavandatakse aga vähemalt 250 meetri kõrguseid tuulikuid.
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk
  • ST
Finantskuritegude kasvutrendi paljastav Euroopa raport: „Jäämäe tipp on see, mida me näeme“
Nvidia aktsia väärtus langes peaaegu 3%
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Pakkumist iseloomustas konkreetne ja selge struktuur – emissioon oli seotud ühe kindla arendusprojektiga ning tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga.
Kinnisvaraarendaja võlakirjaemissioon märgiti ennetähtaegselt täis
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Podcastid

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
00:00
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
2
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
3
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
4
Uudised
  • 02.09.25, 10:00
Rakvere ajaloolise supelhoone asemele kavandatakse korterelamut
5
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka
6
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks

Viimased uudised

Juhtkiri
  • 03.09.25, 06:00
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Börsiuudised
  • 03.09.25, 01:09
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Börsiuudised
  • 02.09.25, 22:01
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Börsiuudised
  • 02.09.25, 18:36
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Uudised
  • 02.09.25, 17:53
Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025