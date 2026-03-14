Iraani sõja kolm stsenaariumi: kas aktsiaturge ootab ralli või tõsine kukkumine
Suurpangad loodavad Lähis-Ida sõja kiirele lõpule, mis võiks aktsiaturge juba suveks tublisti turgutada. Musta stsenaariumi korral võib aga Euroopa börse oodata 16% suurune kukkumine, kirjutab Taani ärileht Børsen.
Sõda Iraanis on muutnud finantsturud äärmiselt volatiilseks, mistõttu on õige aeg vaadata kriitilise pilguga üle aktsiaportfell ning vajadusel paigutada varasid ümber. Siin on 11 aktsiat, millesse MarketWatchi analüütik soovitab investeerida praeguses ebakindlas keskkonnas.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.