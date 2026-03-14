Iraani sõja kolm stsenaariumi: kas aktsiaturge ootab ralli või tõsine kukkumine

Sõda Iraanis on muutnud finantsturud äärmiselt volatiilseks, mistõttu on õige aeg vaadata kriitilise pilguga üle aktsiaportfell ning vajadusel paigutada varasid ümber. Siin on 11 aktsiat, millesse MarketWatchi analüütik soovitab investeerida praeguses ebakindlas keskkonnas.