Nvidia langes Muski toetusavaldustest hoolimata

Sel nädalal algab kuulus Nvidia tehisintellekti konverents, kus ettevõtte tegevjuht Jensen Huang peab kõne. Üritus on kujunenud tehnoloogiamaailma Woodstockiks, kuhu kogunevad planeedi helgeimad pead, rääkis Äripäeva investeerimissuuna juht Juhan Lang.
Nvidia teatas esmaspäeval, et sõlmis koostöölepingud fotoonikavaldkonna ettevõtetega Coherent ja Lumentum. Eesmärk on arendada ning tagada ligipääs tipptasemel optikatehnoloogiale, mida kasutatakse tehisintellekti andmekeskustes.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.